Mehr als 7000 Arten Die Sprachenvielfalt auf der Erde schwindet

Grammatik – allein das Wort ist vielen Sprachschülern verhasst. Denn was in unserer Muttersprache für die meisten automatisch funktioniert, kann in einer Fremdsprache zur Qual werden. Um im Deutschen aus den Worten „Sarah“, „schreiben“ und „Papier“ einen wohlgeformten Satz zu kombinieren, muss der Sprecher das Verb in eine Zeitform setzen, also „schreibt“, „schrieb“, „wird schreiben“. Das ist aber nicht in allen Sprachen so. In der indigenen Sprache von Hokkaido in Japan, Ainu, müssen die Sprecher beispielsweise überhaupt keine Zeit angeben.