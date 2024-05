Spritpreise im Ländervergleich Tanken in NRW und Rheinland-Pfalz ist im Mai günstig

Diesel und „Super E10“-Benzin in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Mai zu tanken ist im Bundesländervergleich gar nicht schlecht. Das hat eine Analyse des ADAC am Donnerstag, 16. Mai, ergeben. Nach dieser Auswertung liegen die zwei Länder bei beiden Kraftstoffen im oberen Drittel der Preisrangliste. Rheinland-Pfalz ist beim Diesel sogar mit durchschnittlich 1,615 Euro an den Zapfsäulen am günstigsten von allen Ländern. NRW liegt auf Platz drei (1,627 Euro).