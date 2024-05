Vorfall in Florida Streit um Hostie eskaliert - Katholischer Priester beißt Frau

Ein buchstäblich verbissen geführter Streit in einer katholischen Kirche des US-Bundesstaates Florida hat ein juristisches Nachspiel. Wie die Zeitung „Miami Herald“ (Donnerstag Ortszeit) berichtet, ereignete sich der Zwischenfall während eines Gottesdienstes in der Thomas-von-Aquin-Gemeinde von St. Cloud nahe Orlando. Beim Austeilen der Kommunion gerieten der Pfarrer und eine Gläubige in eine tätliche Auseinandersetzung.