London : Staatsakt für Queen: Der König gibt ihr das letzte Geleit

Ablauf, Zeiten, TV-Übertragung : Alle Infos zum heutigen Begräbnis der Queen Heute findet die Trauerfeier für Queen Elizabeth II. in London sowie das Staatsbegräbnis statt. Welche Sender sie live übertragen, wer zu Gast sein wird und was am Montag alles in London geplant ist - hier finden Sie alle Infos.