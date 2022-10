Prozesse : Staatsanwältin fordert mehr als 4 Jahre Haft für Schuhbeck

München Schicksalstag für Schuhbeck: Das Landgericht München I will ein Urteil in seinem Steuerhinterziehungsprozess fällen. Muss der Star-Koch ins Gefängnis?

Die Staatsanwaltschaft sah es in ihrem Plädoyer am Donnerstag vor dem Landgericht München I als erwiesen an, dass Schuhbeck in seinen Restaurants „Orlando“ und den „Südtiroler Stuben“ zwischen 2009 und 2015 mit Hilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust haben soll.