Affen getötet : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Deutsches Primatenzentrum

Göttingen Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz gegen das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) in Göttingen. Mitarbeiter sollen zehn Weißbüschelaffen möglicherweise aus wirtschaftlichen Gründen getötet haben, bestätigte Oberstaatsanwalt Andreas Buick.

Die Ermittlungen zudem prüfen, ob es weitere Vorfälle dieser Art gegeben hat, sagte Staatsanwalt Buick. In einem weiteren in den Unterlagen dokumentierten Fall sei ein Tier in einem so schlechten Zustand gewesen, dass es aus Tierschutzgründen hätte getötet werden müssen. „Das soll auch nicht geschehen sein.“