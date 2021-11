Deutschlandweites Städteranking : Bonn bekommt gute Noten für Lebensqualität und Wirtschaftskraft

Gute Noten für Bonn im diesjährigen Städteranking. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In dem jährlich veröffentlichten Städteranking von „Wirtschaftswoche“, ImmoScout24 und IW Consult schneidet in diesem Jahr Bonn gut ab. Besonders in den Kategorien „Lebensqualität“ und „Wirtschaftskraft“ gab es gute Noten.



Düsseldorf und Bonn punkten mit Lebensqualität und Wirtschaftskraft, Münster mit einem florierenden Immobilienmarkt. Drei Städte aus Nordrhein-Westfalen haben es in dem am Donnerstag veröffentlichten Städteranking von „Wirtschaftswoche“, ImmoScout24 und IW Consult bei der Bewertung von Standortqualität und Wirtschaftskraft unter die Top 20 geschafft. In die Top 10 kam allerdings keine Stadt aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland.

Die jährlich durchgeführte Studie untersucht die Situation aller 71 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern in Deutschland. Das Ergebnis für die Großstädte in NRW fiel dabei eher durchwachsen aus. Am besten Schnitt beim sogenannten Niveauranking, das die Standortqualität und Wirtschaftskraft widerspiegelt, die Landeshauptstadt Düsseldorf ab. Sie landete auf dem 14. Platz, knapp vor Münster auf Rang 15. Vergleichsweise gut schlugen sich auch noch Bonn (19), Köln (27) und Leverkusen (29).

Deutlich schlechter schnitten die Städte im Ruhrgebiet ab. Sie lagen ausnahmslos in der unteren Hälfte des Rankings. Mit Hagen, Oberhausen, Herne, Duisburg und als Schlusslicht Gelsenkirchen belegten fünf Städte aus dem Revier die letzten Plätze im Städtevergleich. Platz eins belegte schon zum neunten Mal in Folge die bayerische Landeshauptstadt München, vor Erlangen und Ingolstadt.

Anders sah das Bild im sogenannten Dynamikranking aus, dass die Entwicklungspotenziale der Städte bewertet. Hier sicherte sich die Reviermetropole Dortmund Platz 5 unter allen 71 Kommunen und ließ damit nicht nur die Konkurrenz aus NRW, sondern sogar Vorjahressieger München (10) hinter sich. Münster schaffte es auf Rang 11 vor Düsseldorf (13), Leverkusen (14) und Köln (19). Den Spitzenplatz im Dynamik-Ranking sicherte sich Berlin.

Beim Nachhaltigkeitsindex schlugen sich Aachen und Münster von allen NRW-Städten am besten und sicherten sich im Gesamtranking die Plätze 15 und 16. Schlusslichter waren hier Herne, Duisburg und Gelsenkirchen auf den Plätzen 69 bis 71. Den Spitzenplatz sicherte sich die Autostadt Wolfsburg.

(dpa)