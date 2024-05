Extremwetter mit viel Regen Was Sie zu Starkregen wissen müssen

„Bei Starkregen spielen Prozesse eine Rolle, die durch Auftrieb von großen Luftblasen in große Höhen entstehen“, erklärt Brandt. „Durch eine instabile Schichtung in der Atmosphäre steigen Luftpakete vom Boden oder tiefen Luftschichten in große Höhen auf.“ Der Experte spricht dann von konvektiver Wolkenbildung. Das Wachstum der Wolke steigt exponentiell an und so kommt in den Regionen unter dem Wolkenpaket überdimensional große Mengen an Regen herunter. Im Herbst oder Winter treten diese Wetterlagen weniger häufig auf. Dann spielt eher das Aufgleiten als anderer Weg für Wolken- und Niederschlagsbildung eine Rolle. Die Effekte führen dann eher zum lang anhaltenden Regen oder zum Dauerregen.