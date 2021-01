90.000 Beschäftigte : Start der Corona-Impfungen bei Ärzten und Pflegern in NRW-Kliniken

Eine Krankenschwester füllt eine Spritze mit einem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Foto: dpa/Lukasz Gagulski

Düsseldorf Bei den Impfungen kommt nach den Heimbewohnern jetzt das medizinische Personal in den Kliniken an die Reihe. Zunächst sollen vor allem Mitarbeiter geimpft werden, die in Corona-Risikobereichen arbeiten.



Die Corona-Impfkampagne wird an diesem Montag in NRW auf das Krankenhauspersonal ausgeweitet. In einem ersten Schritt können sich zunächst 90 000 Beschäftigte aus den besonders von Corona betroffenen Krankenhausbereichen impfen lassen. Dazu gehört etwa das Personal von Isolier- oder Intensivstationen oder Notaufnahmen.

Die Landesregierung hatte an die Klinikmitarbeiter appelliert, das Angebot in Anspruch zu nehmen. „Bitte lassen Sie sich gegen Covid-19 impfen und schützen Sie damit Ihre Angehörigen und sich selbst sowie die Ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten vor einer Ausbreitung des Virus“, hieß es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums.

Auch der Ärzteverband Marburger Bund hatte die Dringlichkeit betont. In den vergangenen Wochen hätten sich „unzählige“ Klinikmitarbeiter bei der Behandlung von Covid-19-Patienten infiziert und hätten deswegen in die häusliche Quarantäne gehen müssen, hatte der Verbandsvorsitzende für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, Hans-Albert Gehle, erklärt. „Um die Versorgung der hohen Zahl an Covid-19-Patienten weiterhin gewährleisten zu können, benötigen wir aber jeden Arzt und jede Pflegekraft“, betonte Gehle.

Moderna ist der zweite zugelassene Impfstoff

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will sich am Montag persönlich über den Impfstart in den Krankenhäusern informieren. In Essen will er dazu die Uniklinik besuchen. Mitarbeiter aus Covid-19-Bereichen können sich dort an zwei Impfstraßen mit dem Impfstoff der Firma Moderna impfen lassen.

Eine erste Tranche des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Moderna war am vergangenen Dienstag in Nordrhein-Westfalen eingetroffen. Das Präparat von Moderna ist der zweite zugelassene Impfstoff neben dem Mittel der Hersteller Biontech und Pfizer. Die Impfkampagne hatte in NRW am 27. Dezember mit dem Biontech-Impfstoff begonnen. Bislang wurden vor allem Heimbewohner und Pflegekräfte von mobilen Teams geimpft.

Unterdessen rückt auch der Start der Impfkampagne in den Impfzentren näher. In den kommenden Tagen sollen alle über 80-Jährigen, die zu Hause leben, ein Informationsschreiben bekommen, in dem sie über den Ablauf informiert werden - von der Terminvereinbarung bis hin zur eigentlichen Impfung im jeweiligen Zentrum.

