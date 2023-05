Vier Gründer aus Bielefeld Start-up betreibt Sexshop mit christlichen Werten

Die Kirchen sind nicht gerade dafür bekannt, besonders lust- und körperfreundlich eingestellt zu sein. Vier Bielefelder wollen an diesem Bild etwas ändern. Sie haben vor gut fünf Jahren Deutschlands ersten Erotikshop mit christlichen Werten im deutschsprachigen Raum gegründet. Auf der Internetseite schoenerlieben.de können Paare und Singles, Christen wie Nicht-Christen, all das bestellen, was die Liebe schöner machen soll: Sexspielzeuge, aber auch Drogerieartikel und Bücher. Insgesamt 500 Produkte umfasst das Sortiment rund um die Liebe. „Erotik ist doch von Gott gemacht“, sagt Jonathan Peters, einer der Gründer. „Wir dürfen Sexualität innerhalb einer Beziehung feiern und genießen. Und das wollen wir mit unseren Produkten unterstützen.“