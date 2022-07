Ferien in 14 Bundesländern : ADAC erwartet eines der staureichsten Wochenenden des Sommers

Am kommenden Wochenende wird es voll auf den Straßen. Alle Bundesländer außer Bayern und Baden-Württemberg werden dann Ferien haben. Hier erfahren Sie, auf welchen Strecken der ADAC mit erhöhter Staugefahr rechnet.

Der ADAC erwartet eines der staureichsten Wochenenden der Feriensaison. Alle Bundesländer außer Bayern und Baden-Württemberg werden dann Ferien haben, so dass der Reiseverkehr weiter zunehme, erklärte der Verkehrsclub am Montag. So beginnen in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und auch in Teilen der Niederlande die Sommerferien. Aus Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und anderen Teilen der Niederlande werde bereits die zweite Reisewelle erwartet. Zudem herrsche inzwischen auch auf den Rückreiserouten Staugefahr.