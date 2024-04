Synchronsprecher Stimme von Gandalf: Synchron-Star Eckart Dux ist tot

In der 80er-Jahre-Actionserie „Das A-Team“ war er die Stimme von US-Schauspieler George Peppard alias „Hannibal“. Dessen häufigen Satz „Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert“ dürften Millionen TV-Zuschauer noch im Ohr haben. Ein markantes Alterswerk war die Synchro für Jerry Stiller als Griesgram Arthur in der US-Sitcom „King of Queens“. In den „Hobbit“-Filmen sprach Dux den Gandalf-Darsteller Ian McKellen. Noch 2023 stand er im Aufnahme-Studio.