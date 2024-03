Zugvögel mit GPS-Sendern Warum alte Störche eher ans Ziel kommen als Junge

Der Storch ist, wie man weiß, ein zugfreudiger Geselle, der im Interesse klimatischer Ausgewogenheit zwischen den Jahreszeiten größere Distanzen unter die Schwingen nimmt. Was bei der Rückkehr in die hiesigen Brutgebiete immer wieder die Frage aufwirft, wer als Erster zum Landeanflug ansetzt und sich so Vorteile bei der Nistplatzwahl sichert. Ein Team vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und der Universität Konstanz hat nun Dutzende Störche mit GPS-Sendern ausgestattet und so herausgefunden, dass die älteren Störche den Jungvögeln einiges voraushaben. Sie eilen mit Weile. Sie lassen sich also mit dem Start aus dem Winterquartier mehr Zeit als die Jugend in ihrem Sturm und Drang, bevorzugen dafür aber die direktere Route. Mit allerdings etwas höherem Energieaufwand haben sie so schlussendlich die Schnäbel vorn. Das alles, so die Forschenden, sei offenbar das Ergebnis über die ersten Jahre gemachter Erfahrungen und nicht genetisch codiert.