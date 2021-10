Zwischen Unterhaltung und Grusel : Streaming-Tipps für dunkle Herbstabende

Eine Geburtstagsparty, die alles verändert: Eine Szene aus der Serie „WIR“, die in der Mediathek von ZDFneo zu sehen ist Foto: ZDF und Oliver Feist/Oliver Feist

Bonn Nachdenkliches aus Japan, ein Klassiker aus Hollywood und eine Drama-Serie aus Deutschland: Die Streaming-Plattformen und Mediatheken haben für die Herbsttage zahlreiche Neuerscheinungen im Programm. Wir geben einen Überblick über die November-Highlights.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christof Bock

Eine nachdenkliche Serie aus Japan, ein 90er-Jahre-Klassiker aus Hollywood oder doch lieber die Dramen eines Freundeskreises aus Deutschland? Auf Streaming-Plattformen und in Mediatheken gibt es Nachschub für die Herbsttage. Ein Überblick.

■ „Snoop Dogg – The Doggfather“: Der Rapper Snoop Dogg feierte an diesem Donnerstag seinen 50. Geburtstag und ist längst eine Ikone. Ein Gangsta-Rapper, der mal gefährlich und mal einfach nur Popkultur ist. Sein Slang hat es bis ins ehrwürdige Oxford Dictionary gebracht. Die Dokumentation „Snoop Dogg – The Doggfather“ präsentiert ihn als amerikanisches Phänomen durch und durch. Jetzt ansehen in der Arte-Mediathek.

■ „The North Water“: Zur Mitte des 19. Jahrhunderts heuert der Mediziner Patrick Sumner im Jahr 1859 als Schiffsarzt auf einem Walfangschiff an. Während der Expedition ins nördliche Polarmeer machen ihm nicht nur die Elemente, sondern auch noch seine Vergangenheit zu schaffen. Als es zum Streit mit dem brutalen Harpunier Drax kommt, gerät die Lage außer Kontrolle. Alles mündet in einen Kampf auf Leben und Tod in der eisigen Ödnis der Arktis. Die Mini-Serie „The North Water“ basiert auf dem preisgekrönten Roman des britischen Schriftstellers Ian McGuire. Mit Colin Farrell („The Lobster“) und Jack O‘Connell („Unbroken“) bestens besetzt. Die Serie in sechs Episoden läuft jetzt bei Magenta TV.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

■ „WIR“: Grundschullehrerin Helena ist gerade mit ihrem Freund Tayo in ihr neues Haus gezogen. Überall stehen Kartons, das totale Chaos herrscht, aber dem verliebten Paar ist das völlig egal. Sie sind einfach glücklich, endlich ihr eigenes Heim zu haben. Für einen Moment überlegen sie sogar, die Geburtstagsparty ihres Freundes Maik sausen zu lassen. Dann gehen sie doch. Und an diesem Abend wird alles anders. Die ZDFneo-Serie „WIR“ erzählt aus dem Leben eines Freundeskreises in den Dreißigern. Helena, Annika, Tayo, Maik, Linh, Emre und Mel stellen sich die großen Lebensfragen und ziehen Bilanz: Habe ich meine Ziele erreicht? Sind meine Träume in Erfüllung gegangen? Bin ich glücklich? Habe ich den falschen Weg eingeschlagen? Die erste Staffel mit zwölf Folgen steht jetzt in der ZDF-Mediathek.

■ „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“: Der Horrorfilm aus dem Jahr 1997 gehörte zu den großen Kinohits kurz vor dem Millennium. Der Erfolg des Slashers war so groß, dass es zwei Fortsetzungen gab. Amazon Prime Video zeigt jetzt eine Serienadaption. Grundlage ist wie beim Film der Roman von Lois Duncan aus dem Jahr 1973. Ein Jahr nach dem tödlichen Autounfall, der in der Nacht ihres Schulabschlusses passiert ist, fühlt sich eine Gruppe von Teenagern auch noch heute durch ein dunkles Geheimnis verbunden - und wird von einem brutalen Mörder verfolgt. Während sie versuchen, herauszufinden, wer hinter ihnen her ist, enthüllen sie die dunkle Seite ihrer nur scheinbar perfekten Stadt – und ihres scheinbar perfekten eigenen Lebens.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

■ „Das Haus am Hang“: Eine Mutter wird im Prozess gegen eine mutmaßliche Kindsmörderin zur Schöffin berufen. Durch die Auseinandersetzung mit dem Schicksal der Angeklagten gerät ihr eigener Lebensentwurf ins Wanken. Arte zeigt die japanische Serie „Das Haus am Hang“ ab sofort im Netz. Sie entstand nach einem Roman der preisgekrönten Schriftstellerin Mitsuyo Kakuta. Welche unaussprechlichen Geheimnisse können eine Mutter dazu treiben, ihr eigenes Kind zu töten? Wie wird Mutterschaft allmählich zu einem Gefängnis? „Regisseur Yukihiro Morigaki geht diesen Fragen mit dem für ihn typischen Naturalismus und einem melodramatischen, bis ins Psychothrillerhafte gesteigerten Spannungsbogen nach“, so Arte. Jetzt ansehen in der Arte-Mediathek.