Prozesse Streit mit Kettensäge ausgetragen - Jens Lehmann verurteilt

„Mit der Kettensäge in den Händen werden Helden zu Legenden“, sagt Staatsanwalt Stefan Kreutzer - oder sie landeten vor Gericht. Kurz danach wird Jens Lehmann, der Held der Fußball-WM 2006, zu einer Geldstrafe von 420.000 Euro verurteilt. Das Amtsgericht Starnberg sieht es als erwiesen an, dass der 54-Jährige im Juli vergangenen Jahres mit einer Kettensäge den Dachbalken in der Garage seines Nachbarn angesägt hat.