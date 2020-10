Vorfall in Mülheim : 66-Jährige erfasst Mann mit dem Auto nach Streit um Corona-Regeln

Vorfall in Mülheim

Ein Streit in Mülheim eskalierte, nachdem ein Mann eine Frau aufforderte, sich an die Corona-Regeln zu halten. (Symbolbild) Foto: dpa/Axel Heimken

Mülheim Eine 66-jährige Frau hat in Mülheim einen 55-jährigen Mann mit ihrem Gehstock geschlagen und später mit ihrem Auto angefahren. Der Grund: Der 55-Jährige ermahnte sie, die Corona-Regeln einzuhalten.

Mit rabiaten Mitteln hat eine Supermarktkundin auf die Ermahnungen zur Einhaltung der Corona-Regeln reagiert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drosch die 66-Jährige in dem Geschäft in Mülheim mit ihrem Gehstock auf einen 55-jährigen Mann ein, der sie zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und zum Abstandhalten aufgefordert hatte.