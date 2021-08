Nordrhein-Westfalen : Streit um Knoblauch-Pizzen in Taxi eskaliert

Streit um Knoblauch-Pizzen in Taxi eskaliert

In einem Taxi in Mönchengladbach ist es wegen zwei Knoblauchpizzen zu einem handfesten Streit gekommen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mönchengladbach Der Geruch von Knoblauch ist nicht jedermanns Sache. In einem Taxi in Mönchengladbach kam es deshalb zu einem handfesten Streit.

Ein Streit um zwei Knoblauch-Pizzen in einem Taxi ist in Mönchengladbach (NRW) so eskaliert, dass eine Frau von der Motorhaube des Autos herabfiel.