Mehr gute Miene zu rohem Brokkoli Angewiderte Gesichtsausdrücke schmälern Vorliebe für Gemüse

Wenn der Bauer sieht, dass es einem anderen nicht schmeckt, frisst er nichts. So ähnlich lautet jedenfalls das Ergebnis einer aktuellen Studie, die im Fachmagazin „Frontiers in Psychology“ veröffentlicht wurde. Ein britisches Forscherteam befragte mehr als 200 junge Frauen nach ihrer Vorliebe für Brokkoli. Davor hatten die Probandinnen Videos gezeigt bekommen, in denen unbekannte Erwachsene das rohe, mancherorts auch liebevoll Bröckelkohl genannte Gemüse verzehrten – und dabei entweder lächelten, neutral oder angeekelt schauten. Das Ergebnis: Die Betrachtung von Menschen, die Brokkoli mit einem negativen Gesichtsausdruck essen, führte zu einer Verringerung der Sympathiewerte für das Gemüse. Lächelten die Menschen im Video, hatte das andersherum aber keinen positiven Effekt.