Transpersonen stärker betroffen : Jeder dritte Homosexuelle im Arbeitsleben diskriminiert

Berlin In einer Studie wurde das Arbeitsumfeld von homo- und bisexuellen sowie trans-, queer und intersexuellen Menschen untersucht. Transpersonen seien demnach noch stärker von Diskriminierung betroffen als Homosexuelle.

Einer Studie zufolge werden 30 Prozent der Homosexuellen in Deutschland im Arbeitsleben diskriminiert. Unter den Trans-Menschen seien es sogar mehr als 40 Prozent, ergab die Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Universität Bielefeld laut einem Bericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Fast ein Drittel dieser Menschen gingen vor Kollegen immer noch nicht offen mit ihrer Sexualität um, heißt es in der Studie, die den Zeitungen vorliegt.

Untersucht wurde das Arbeitsumfeld von homo- und bisexuellen sowie trans-, queer und intersexuellen Menschen (LGBTQI). Homosexuelle und Trans-Menschen gehen der Erhebung zufolge zwar in ähnlichem Maße einer Erwerbstätigkeit nach wie die übrige heterosexuelle Bevölkerung, doch sind sie meistens höher qualifiziert und in anderen Branchen tätig.

So liege der Anteil der Fach- oder Hochschulabsolventen in der Personengruppe bei 60 Prozent, in der restlichen Bevölkerung gleichen Alters seien es 42 Prozent. Unterschiede gebe es auch bei der Branchenwahl: So arbeiten Homosexuelle seltener im produzierenden Gewerbe (17,2 Prozent), dafür aber häufiger im Gesundheits- und Sozialwesen (23,7 Prozent) sowie der Kunst und Unterhaltung (7,1 Prozent) als Heterosexuelle, weil sie dort den Angaben zufolge offenbar auf größeres Verständnis der Belegschaft hoffen.