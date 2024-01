Veröffentlichung einer Studie Missbrauch in der gesamten Evangelischen Kirche

In der evangelischen Kirche und ihrer Diakonie gab es deutlich mehr Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen als bisher bekannt. Die am Donnerstag in Hannover vorgestellte „ForuM“-Studie, die im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) entstand, zählte nach Angaben ihres Leiters, Martin Wazlawik, mindestens 1259 Beschuldigte und 2225 Fälle in den 20 Landeskirchen. Rund 500 Beschuldigte waren evangelische Pfarrer. Bei den Übrigen handelte es sich um andere Mitarbeiter, etwa Erzieher oder Kirchenmusiker, sowie Ehrenamtliche.