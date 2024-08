Freizeit-Monitor Studie: Surfen im Internet ist beliebteste Freizeitaktivität

„In einer Zeit, in der Stress und Schnelllebigkeit das tägliche Leben charakterisieren, verändern sich auch die regenerativen Freizeitaktivitäten“, sagte Reinhardt. Während einst die eigene Pflege oder auch das Ausschlafen eine große Rolle gespielt hätten, entschleunigten gegenwärtig viele Bürger ganz bewusst beim Nichtstun. Doch das gelinge nicht immer: „Die Menschen haben immer wieder Angst, etwas in der Freizeit zu verpassen“, sagte der Leiter der Stiftung. Unter Wissenschaftlern sei dieses Phänomen als „Fomo“ (Fear of missing out - Angst, etwas zu verpassen) bekannt.