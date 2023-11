Gesundheit Studie: Vor allem Jugendliche leiden stark unter Einsamkeit

Einsamkeit hat unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen seit der Pandemie deutlich zugenommen und ist sehr weit verbreitet. „Einsamkeit ist so was wie eine heimliche Pandemie“, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Freitag bei Vorstellung einer Studie in Berlin. Es handele sich um ein „Massenphänomen“ unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen.