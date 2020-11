Düsseldorf : Studierende wegen antisemitischer Posts in Chatgruppe angezeigt

Studierende wegen antisemitischer Posts in Chatgruppe angezeigt

Düsseldorf Die Hochschule Düsseldorf hat zwei Studierende angezeigt, die in einer Chatgruppe unter anderem antisemitische Inhalte gepostet haben sollen. Der Staatsschutz ermittelt.

„Das muss aufgeklärt werden“, sagte eine Sprecherin der Hochschule am Dienstag. „Sowas hat bei uns keinen Platz.“ Der Staatsschutz ermittelt inzwischen in der Sache, wie ein Sprecher der Polizei Düsseldorf berichtete. Weitere Angaben zu der Angelegenheit machte er zunächst nicht.

Der Hochschule zufolge hatten andere Studenten gemeldet, dass von den zwei Studierenden in der WhatsApp-Gruppe Beiträge mit volksverhetzendem Charakter veröffentlicht worden waren. Die Postings hätten „eine antisemitische, rassistische und NS-verharmlosende Stoßrichtung“, so die Hochschule. In einzelnen Aspekten könnten sie den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen.