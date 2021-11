Sturm in Großbritannien : Konzertbesucher sind zwei Nächte in Pub eingeschneit

In Großbritannien saßen Dutzende Konzertbesucher in einem Pub fest. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Keld Sturm Arwen ist am Wochenende über Großbritannien gefegt. Besucher eines Konzerts saßen daher in einem Pub fest. Der Stimmung tat das offenbar keinen Abbruch.

Wegen Sturm und Schnee haben Besucher eines Konzerts zwei Nächte in einem eingeschneiten britischen Pub ausgeharrt. Die Gäste waren nach dem Auftritt einer Oasis-Cover-Band am Freitagabend im Tan Hill Inn in dem nordenglischen Nationalpark Yorkshire Dales gestrandet, wie die BBC am Sonntag berichtete. Der Herbststurm Arwen hatte auch in anderen Landesteilen Großbritanniens für Verkehrschaos gesorgt und den Strom in vielen Haushalten ausfallen lassen.