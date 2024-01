Sturmtief in Nordeuropa Wie „Isha“ den Flughafen Köln-Bonn zum begehrten Landeort machte

So sollte der Ryanair-Flug FR2970 am Sonntagabend um 23.05 Uhr auf dem Flughafen Edinburgh landen, nachdem er um 18:40 Uhr Ortszeit vom Flughafen Teneriffa Süd abgeflogen war. Nach fünf Stunden und 40 Minuten in der Luft landete die Maschine jedoch am Montag um 1.20 Uhr Ortszeit auf dem über 550 Meilen entfernten Köln-Bonner Flughafen, nachdem sie von Edinburgh umgeleitet worden war. Dann ging es fröhlich weiter: Etwa eine Stunde später landete der Ryanair-Flug FR6761 aus Sevilla ebenfalls auf dem Flughafen Köln/Bonn, nachdem er von Edinburgh umgeleitet worden war. Bald darauf der nächste Flieger: Ryanair-Flug FR816 von Dublin nach Edinburgh landete am Montag gegen 2.45 Uhr (Ortszeit) nach einer Umleitung auf dem Köln Bonn Airport. Ein vierter Flug, Ryanair-Flug FR3598, landete am Montag gegen 2:25 Uhr in Köln, nachdem auch er wegen starker Winde nicht in Edinburgh landen konnte.