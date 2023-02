Unwetter : Sturm „Otto“ stört Flugverkehr in Dänemark

Kopenhagen/London Das Wetter in Dänemark und Großbritannien wird ungemütlich bleiben über das Wochenende. Ein Sturm sorgt für Störungen im Flugverkehr und in manchen Haushalten für Stromausfälle.

In Schottland waren wegen „Otto“ in der Nacht zum Samstag immer noch 7600 Haushalte ohne Strom. Trucks sollten am Morgen in den am heftigsten betroffenen Gegenden Essen und Getränke ausfahren. In der nordenglischen Stadt Sheffield wurde ein Mann schwer verletzt, als am Freitag ein Baum umstürzte. Auch in Dänemark riss „Otto“ Bäume aus, vorübergehend waren Bahnstrecken gesperrt, in Südschweden waren etwa 2000 Haushalte zeitweise ohne Strom.