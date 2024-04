Noroviren und Masseninfektionen Hunderte Kranke nach Volksfest in Stuttgart

Wie gestern bekannt geworden war, hatten sich am vergangenen Wochenende mehr als 300 Menschen in einem Festzelt mit einem Magen-Darm-Erreger infiziert. Der Festwirt geht von einer Ansteckung durch Gäste aus. Schmid zufolge wird das Virus über Berührungen und Speichel übertragen. „Also wenn man gemeinsame Gegenstände berührt, aus dem gleichen Glas trinkt und das gleiche Geschirr benutzt.“ Was in einem Festzelt auf der Bierbank öfter mal passiere.