Stuttgart : Tote Frau in Auto in Mercedes-Parkhaus gefunden

Tote Frau in Auto in Mercedes-Parkhaus gefunden

Rätsel um Todesfälle in Stuttgart: In einem Gebäude in der Geschwister-Scholl-Straße wurden zwei 53-Jährige tot aufgefunden - ihre Leichen wiesen schwere Verletzungen auf. Foto: Andreas Rosar/dpa

Stuttgart Die Polizei geht davon aus, dass die 32-Jährige Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Wie sie starb, ist nicht bekannt. Auch der Fund von zwei Männerleichen gibt den Stuttgarter Ermittlern Rätsel auf.

Die Polizei hat am Montag im Stuttgarter Stadtteil Bad Canstatt eine tote Frau in einem Auto im Parkhaus des Autoherstellers Mercedes-Benz entdeckt.

Zwei Männerleichen in Zimmer entdeckt

Ebenfalls am Montag waren in Stuttgart die Leichen zweier Männer entdeckt worden - die Fälle stehen nach jetzigem Erkenntnisstand aber nicht miteinander in Verbindung. Die beiden 53-Jährigen waren in einem Zimmer im Untergeschoss eines Gebäudes in der Stuttgarter Geschwister-Scholl-Straße gefunden worden. Ihre Körper wiesen schwere Verletzungen auf.