Aushängeschild für den Artenschutz : Zweitälteste Sumatra-Tigerin der Welt in Stuttgart gestorben

Stuttgart Die zweitälteste Sumatra-Tigerin der Welt, „Dumai“, ist gestorben. Ihre Beliebtheit bei den Besuchern sorgte für viele Spenden, die den Erhalt ihrer Art ermöglichten.

„Dumai“, die zweitälteste Sumatra-Tigerin der Welt, ist tot. Sie starb zwei Monate vor ihrem 21. Geburtstag altersbedingt im Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma in Stuttgart, wie der Zoo am Freitag mitteilte. „Dumai“ sei als Botschafterin ihrer Art ein Aushängeschild für den Artenschutz gewesen, sagte Direktor Thomas Kölpin. Die Wilhelma nehme traurig stillen Abschied. „Dumai“ habe in der Wilhelma „ein langes, gesundes und sinnvolles Leben gehabt“. Sumatra-Tiger werden in der Natur bis zu 15 Jahre alt, in Zoos werden sie selten älter als 18 Jahre.