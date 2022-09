Berchtesgadener Alpen : Suche nach Bergsteiger wieder eingestellt

Bergretter suchen am Hochkalter bei Ramsau bei Berchtesgaden nach dem 24-jährigen Bergsteiger. Foto: Markus Leitner/BRK Berchtesgadener Land/dpa

Ramsau bei Berchtesgaden Mit Hightech und Spezialgerät suchen Bergretter am Hochkalter nach einem vermissten 24-Jährigen aus Niedersachsen. Erst gibt es eine neue Spur - doch dann sieht die Lage wieder anders aus.

Die Hoffnungen schwinden: Die Rettungskräfte stellten am Donnerstagabend die Suche nach einem verunglückten Bergsteiger in den Berchtesgadener Alpen erneut ein. Man habe „alles Menschenmögliche“ und technisch Machbare getan, um den vermissten 24-Jährigen lebend zu finden, sagte ein Polizeisprecher am Abend.