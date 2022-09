Berchtesgadener Alpen : Suche nach vermisstem Bergsteiger unterbrochen

Ramsau bei Berchtesgaden Zwischen eisigen Felsen und schneegefüllten Rinnen suchen Bergretter am Hochkalter mit Lawinensonden und Hightech nach einem vermissten 24-Jährigen aus Niedersachsen. Nicht ohne Gefahr für sie selbst.

Die Bergretter haben die Suche nach einem verunglückten 24-Jährigen aus Niedersachsen in den Berchtesgadener Alpen am Donnerstag wegen zu großer Gefahr für die Helfer wieder aufgeben müssen. Sie hatten die Umgebung jener Stelle abgesucht, an der am Vortag der Rucksack des Vermissten entdeckt worden war. Unklar blieb zunächst, ob damit auch das Ende des Einsatzes besiegelt war. „Momentan sind der Berg und der Schnee der stärkere, und solange der Schnee den Menschen nicht freigibt, sind wir machtlos“, sagte ein Polizeisprecher. „Für morgen hätten wir nichts mehr in petto, was man probieren könnte. Man hat alles ausgereizt.“