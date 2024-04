Verurteilter Spitzensportler Warum sich in Südafrika eine Hysterie um Oscar Pistorius entwickelt hat

Es war natürlich nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Fotos von Oscar Pistorius auf dem Markt sein würden. Kein Kriminalfall hatte Südafrika während seiner demokratischen Geschichte so sehr in den Bann gezogen wie Pistorius‘ tödliche Schüsse auf seine Freundin Reeva Steenkamp. Keiner wurde so ausführlich im Fernsehen übertragen, Hunderte Stunden und Dutzende Dokumentationen lang. Elf Jahre ist das her.