Flammen unter Kontrolle : Supermarkt-Halle in Mülheim bei Großbrand zerstört

Flammen schlagen aus einem leerstehenden Supermarkt in Mülheim an der Ruhr. Das etwa 150 mal 100 Meter große Gebäude stehe voll in Flammen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Foto: dpa/-

Mülheim Großbrand in einer leerstehenden Supermarkthalle mit Nervenkitzel für die Feuerwehr: Direkt neben dem riesigen Feuer liegt nämlich eine Tankstelle. Am Vormittag waren die Flammen weitgehend unter Kontrolle.

Ein leerstehender Supermarkt in Mülheim ist am Montag durch einen Großbrand zerstört worden. Das etwa 150 mal 100 Meter große Gebäude habe stundenlang voll in Flammen gestanden, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Das Dach sei eingestürzt. Bis zu 350 Feuerwehrleute auch aus umliegenden Städten seien im Einsatz gewesen. Am Vormittag hätten sie die Flammen weitgehend unter Kontrolle gebracht, sagte der Sprecher. Die Nachlöscharbeiten würden aber voraussichtlich noch eineinhalb bis zwei Tage dauern. „Das ist eine Herkules-Aufgabe.“ Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.