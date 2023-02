Buntes : Sydney WorldPride feiert die „Doggywood“-Parade

Sydney Pudel im Tüll-Tutu und ein Windhund mit Feder-Boa: Bei der WorldPride in Sydney laufen fantasievoll kostümierte Hunde über den Laufsteg.

Bei der WorldPride 2023 in Sydney dürfen auch Vierbeiner mitfeiern: Kunterbunte Hunde haben am Wochenende bei der „Doggywood“-Parade im Victoria Park ihre aufwendigen Kostüme präsentiert. Dabei wurden sie in Kategorien wie „Eleganza Extravaganza“, „Reach For The Stars“ und „The Gold Dogie“ von einer Jury bewertet, wie die Veranstalter mitteilten. Unter anderem stolzierten ein Windhund mit farbenfrohen Federboas, ein kleiner Mischling mit Stirnband in Regenbogenfarben und ein Pudel im Tüll-Tutu über den Laufsteg.