Fernsehen Tag 15 im Dschungel: Sarah Knappik hat einen schlechten Tag

Erstmals sind bei der Dschungelprüfung „Creek der Sterne“ - einer legendären Wasserschlacht - nicht alle Sterne gesammelt worden. „Wir spielen diese Prüfung bereits zum achten Mal und jedes Mal ist die volle Punktzahl erreicht worden“, sagte Moderatorin Sonja Zietlow in der am Donnerstag veröffentlichten Folge von „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ auf RTL+. In der Prüfung müssen die Kandidaten auf einem Stern liegend Wassermassen und Bällen trotzen.