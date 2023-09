Unwetter Taifun „Saola“ wütet vor Hongkong und Südchina

Auch der Wetterdienst in Hongkong sagte am Freitag „heftige Regenfälle und starken Wind“ voraus. Auch wurde vor Überschwemmungen in der Sieben-Millionen-Metropole gewarnt. Das Zentrum des Taifuns werde der chinesischen Sonderverwaltungsregion zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (Ortszeit) „sehr nahe kommen“. Demnach würde der Sturm an der südchinesischen Küste nur rund 40 Kilometer südlich an Hongkong vorbeiziehen.