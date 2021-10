Verfassungsschutz warnt vor Übergriffen : Tankwart in Bremen wurde nach Maskenstreit geschlagen und getreten

Tankwart in Bremen wurde nach Maskenstreit geschlagen und getreten

Hannover/Bremen Eine Attacke in Bremen ruft Erinnerungen an den Tankstellen-Mord im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein wach. Auch damals war ein Streit um die Maskenpflicht Auslöser für den Angriff. Der niedersächsische Verfassungsschutz warnt vor weiteren ähnlichen Taten.

Ein Tankwart ist in Bremen nach einem Streit um die Maskenpflicht attackiert worden. Ein 21 Jahre alter Mann schlug und trat mehrfach auf den am Boden liegenden Verkäufer ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der niedersächsische Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut warnte unterdessen vor weiteren Gewalttaten aus dem Kreis der Corona-Leugner und sogenannten Querdenker.