Glosse zu Tanzwettbewerb Tanz das Känguru

Manche schräge Vögel bereichern dagegen einschlägige Fernsehshows und machen dabei oft erstaunliche Fortschritte, wo sie anfangs noch an den eurythmischen Grundlagen gescheitert wären, ihren Namen ohne Stolperer durchzubuchstabieren. Auch Weliton Menário Costa (Foto) ginge wohl als so ein schräger Vogel durch, doch hat er sich größeren Herausforderungen als Foxtrott und Tango gestellt. Der Doktorand hat es auf sich genommen, die Persönlichkeiten von Kängurus tänzerisch ins Bild zu setzen. Was nicht dem puren Selbstzweck diente, sondern der Teilnahme am weltweit ausgetragenen Wettbewerb „Dance Your PhD Contest 2024“. Das grenzt den Teilnehmerkreis auf wissenschaftliches Personal ein, soll nun aber nicht die Tatsache schmälern, dass der auch unter dem Künstlernamen WELI bekannte Biologe die Ausscheidung mit seinem sparsam betexteten und divers betanzten Videobeitrag „Kangaroo Time (Club Edit)“ für sich entschied. Was die Australian National University in Canberra zur verzückten Stellungnahme motivierte, hier sei der „Känguru-Flüsterer zur globalen Tanz-Sensation“ gereift.