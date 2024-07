Fernsehen „Tatort“-Schuft bringt Jugendlichen Kampfsport bei

„Tatort“-Schurke Florian Bartholomäi gibt sein Wissen in Kampfsport an junge Schüler weiter. „Ich habe viele Jugendliche, Jugendklassen und Kinder betreut“, sagte der 37-jährige Schauspieler in einem dpa-Interview. „Ich persönlich hatte gute Trainer, als ich ein Kind war.“ Und jetzt wolle er das weitergeben. Bartholomäi unterrichtet die Kunst des Wing Tai.