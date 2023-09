„The Eras Tour“ Kinos in Bonn und der Region zeigen Konzertfilm von Taylor Swift

Auch in einigen Lichtspielhäusern in Bonn und der Region wird der Film gezeigt. So haben das Kinopolis in Bad Godesberg, die Cineplex-Häuser in Siegburg, Troisdorf und Euskirchen sowie das Cine 5 in Asbach und das UCI in Hürth den Film an mehreren Tagen ab dem 13. Oktober ins Programm aufgenommen. In Köln ist der Film im Cinedom, im Filmpalast, im Rex am Ring und im Residenz zu sehen. Der Vorverkauf ist mit der Ankündigung an diesem Dienstag bereits gestartet.