Temperaturveränderungen in der Region In Bonn wird es schneller wärmer als im weltweiten Vergleich

Das vergangene Jahr war weltweit das heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, die globalen Temperaturen sind im Januar 2024 höher gewesen als je zuvor in diesem Monat. Diese Zahlen veröffentlichte der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Donnerstag. Erstmals über einen Zeitraum von zwölf Monaten – nämlich von Februar 2023 bis Januar 2024 – lag damit die Erderwärmung durchschnittlich über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. In Bonn, der Region und ganz NRW ist der Temperaturanstieg noch höher.