Rückruf wegen Gesundheitsgefährdungen Drogeriemarkt dm ruft Toilettenpapier zurück

Der Hersteller Essity Germany GmbH hatte den Produkt-Rückruf bereits am Montag, 25. September, auf der Online-Plattform produktwarnung.eu veröffentlicht. Dort wurde vor dem genannten Produkt mit den Chargennummern 36682 und 36686 gewarnt, weil „eine potenzielle Gefährdung durch eine mögliche bakterielle Kontamination auf der Produktlinie vorliegt“. Die Chargennummer befinden sich auf der Rückseite der Folienverpackung, erläutert der Hersteller in der Mitteilung am Montag.