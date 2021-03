Hatte der Autopilot Schuld? : Gutachten soll plötzliche Bremsung von Tesla-Wagen auf der A3 klären

Bonn Auf der A3 bei Lohmar war mutmaßlich der Autopilot Schuld daran, dass ein Tesla eine unnötige Vollbremsung machte, die zu einem Auffahrunfall führte. Ein Gutachten soll das nun genauer untersuchen.

Die Deutschen stehen dem autonomen Fahren skeptisch gegenüber. Das bestätigte jüngst auch eine Umfrage des Unternehmens Civey. Demnach glaubt weniger als ein Drittel der 2500 Befragten (29 Prozent), dass per Computer gesteuerte Autos den Verkehr sicherer machen. Die Mehrheit (58,5 Prozent) geht vom Gegenteil aus. Verunsicherung dürften dabei vor allem Schlagzeilen über Unfälle auslösen, die von selbstfahrenden Fahrzeugen verursacht wurden. Besonders tragisch war beispielsweise ein Unfall, der sich 2018 in Arizona abspielte: Dort wurde eine Fußgängerin, die ein Fahrrad schob, von einem autonomen Testfahrzeug erfasst und tödlich verletzt, weil das Auto sie nicht als Fußgängerin erkannte.

Fragen zur Sicherheit automatisierter Systeme wirft in diesem Zusammenhang auch ein Unfall auf, der sich am Donnerstagabend auf der A3 bei Lohmar ereignete. Dort machte ein Tesla im Bereich einer Baustelle trotz freier Fahrbahn eine Vollbremsung. Zwei weitere Fahrzeuge fuhren dem Tesla in Folge auf - die Fahrerin und der Fahrer der beiden Wagen wurden verletzt. Der Fahrer des Tesla gab vor Ort gegenüber der Polizei an, das Auto habe selbstständig gebremst. Videoaufzeichnungen von der Fahrbahn und dem Innenraum des Fahrzeugs hätten demnach ein entsprechendes Bild gezeigt, hieß es nach ersten Erkenntnissen vor Ort von der Polizei. Eine abschließende Bewertung, ob es sich um einen technischen Fehler handelte, konnte die Polizei am Freitag aber nicht abgeben. Es würde nun zunächst ein Gutachten erstellt, hieß es auf GA-Anfrage von einer Sprecherin der Polizei. Die genaue Ursache für die Bremsung müsse noch ermittelt werden. Unklar blieb auch, welche Automatik der Fahrer in seinem Wagen genau eingeschaltet hatte.