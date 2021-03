Flughafen von Palma : Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer läuft reibungslos

Passagiere mit Mund-Nasen-Schutz kommen am Flughafen Palma de Mallorca an. Foto: Francisco Ubilla/AP/dpa

Palma Die Testpflicht für Reiserückkehrer von Deutschlands Lieblingsinsel Mallorca ist vor Ort angelaufen. Bislang gibt es keine langen Warteschlangen - und keine positiven Ergebnisse.

Die Testpflicht trat um 0.00 Uhr in der Nacht zu Dienstag in Kraft und soll vorerst bis einschließlich 12. Mai gelten. Wer der Fluggesellschaft keinen Nachweis über ein negatives Ergebnis vorlegen kann, darf nicht in die Maschine einsteigen. Und wer positiv getestet wird, muss ebenfalls auf der Mittelmeer-Insel bleiben und in einem Hotel in Quarantäne gehen.