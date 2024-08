Glosse Der Deckel sitzt fest!

Früher war wirklich, ja wirklich alles besser. Zum Beispiel Getränkedosen. Den Ring hochziehen, Dose aufreißen, Metallverschluss in die Rabatten werfen. Trinkspaß ohne Reue. Zumindest für den Trinker selbst, solange er nicht im Schwimmbad mit nackten Füßen in eine der aufgebogenen messerscharfen Laschen des sogenannten Ring-Pull-Verschlusses getreten ist und sich mit blutiger Fußsohle vom Bademeister im Sanitätsraum versorgen lassen musste. Heute bleiben die Verschlüsse an den Dosen. Wo bleibt da die Spannung?