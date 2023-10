Staffelstart bei Sat.1 Kochshow „The Taste“ geht in eine neue Runde

Zu Beginn der Show müssen die Hobby- und Profiköche mit einem Gericht überzeugen, um in eines der Juroren-Teams zu kommen. Diese coachen sie im Laufe der Show. Der Clou bei der Sendung: Es werden keine ganzen Teller gefüllt. Stattdessen richten die Teilnehmer für jeden der Juroren Runde für Runde einen einzigen Löffel an, auf welchem jede Komponente des Gerichtes vertreten ist. Wie der Titel der Show verrät, muss der Geschmack also sofort überzeugen.