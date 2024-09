Start am 26. September Alle Infos zur neuen Staffel von “The Voice of Germany“

Bei der Castingshow „The Voice of Germany“ kommen die Kandidaten weiter, die es schaffen, in das Team eines der vier Coaches zu gelangen. Die Coaches sitzen dabei auf roten Stühlen mit den Rücken zur Bühne. Sie hören also nur den Kandidaten, können ihn aber nicht sehen. Möchten sie ihn in ihrem Team haben, drücken sie auf den Buzzer an ihrem Stuhl. Dann dreht er sich um und der entsprechende Coach kann den Kandidaten sehen. Weiter kommt, wer mindestens von einem Coach gebuzzert wurde. Haben sich mehrere Coaches umgedreht, entscheidet der Kandidat, in welches Team er geht.