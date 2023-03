Schauspieler „The Wire“-Star Lance Reddick mit 60 Jahren gestorben

Reddick trat in vielen bekannten TV-Serien und auch Filmen auf - darunter zuletzt „Godzilla vs. Kong“ oder die Shows „Bosch“, „Lost“ und „Fringe“. Er drehte bis kurz vor seinem Tod: In den kommenden Tagen soll in Deutschland der Actionfilm „John Wick: Kapitel 4“ anlaufen, in dem Reddick die Rolle des „Charon“ spielt, einem Concierge in einem New Yorker Hotel.