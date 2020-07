Umstrittener Rapper : Düsseldorfer OB wegen Farid-Bang-Video in der Kritik

Düsseldorfer OB wegen Farid-Bang-Video in der Kritik

Düsseldorf Um junge Düsseldorfer zu erreichen, hat sich der Düsseldorfer OB Thomas Geisel einen nicht unumstrittenen Botschafter besorgt. Ein Appell von Farid Bang, sich an die Corona-Regeln zu halten, sorgte schon im Vorfeld für Kritik.

Er wisse, dass Farid Bang eine „ausgesprochen kontroverse Figur“ sei, sagte Geisel am Mittwoch in Düsseldorf. „Ich halte manches, was er gemacht hat, für widerwärtig.“ Der Musiker habe aber seine früheren Texte bereut.