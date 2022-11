TV-Comeback : Thomas Gottschalk: „Wetten dass..?“-Lagerfeuer soll knistern

Berlin Es war das TV-Comeback des Jahres 2021: Thomas Gottschalk lockte mit „Wetten dass..?“ fast 14 Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte. Und weil die Show so erfolgreich war, macht er es nochmal.

Nach dem großen „Wetten dass..?“-Revival vor einem Jahr geht die Show in eine nächste Runde. Internationale Stars wie John Malkovich und Robbie Williams sind ebenso dabei wie Wettkandidaten mit verrückten Talenten. Mittendrin: TV-Legende Thomas Gottschalk. Der ist bereit für die große ZDF-Bühne am Samstag um 20.15 Uhr in Friedrichshafen, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Antwort: Wie man weiß, vermeide ich die Fahrt auf der Achterbahn der „Sozialen Medien“ so gut es geht. „Influencer“ klingt mir etwas zu sehr nach Selbstinszenierung und ich bin nicht auf der Jagd nach möglichst vielen „Followern“. Ich will die Leute unterhalten und wünsche mir dabei möglichst viele Zuschauer.

Frage: Was hat sich aus Ihrer Sicht am neuen „Wetten dass..?“ im Vergleich zu den früheren Shows verändert?

Antwort: Dazu stehe ich. Es gab immer Gründe, an der Welt zu verzweifeln. Ich habe private, politische und gesellschaftliche Krisen durchlebt und bin ein fröhlicher Mensch geblieben. Ich habe immer nur schillernde Seifenblasen produziert, die irgendwann geplatzt sind. Man sollte das kindliche Vergnügen genießen, das man dabei verspürt. Ich tue das mit großer Begeisterung, aber es ist kein Grund, mich oder das, was ich mache, besonders ernst zu nehmen.

ZUR PERSON: Thomas Gottschalk, geboren 1950 in Bamberg, gilt als einer der letzten Showmaster alter Schule. Mit „Wetten, dass..?“ (unter seiner Moderation 1987-1992, 1994-2011 sowie 2021) erreichte er ein riesiges Publikum. Seitdem war und ist Gottschalk in unterschiedlichen Formaten zu sehen - unter anderem „Das Supertalent“, „50 Jahre ZDF-Hitparade“, „Denn sie wissen nicht, was passiert“, im Radio und in einer eigenen Literatursendung. Mit „Herbstblond“ und „Herbstbunt“ schrieb er zwei Autobiographien.